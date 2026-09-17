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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005

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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
100
Высота
9U
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 570 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741237
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005
12 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота
9U
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х64х17
Вес, кг.
23

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — надёжное решение для организации сетевого оборудования в офисе или серверной. При ширине 600 мм и полезной глубине 600 мм он легко вмещает даже габаритные устройства, а высота 9U позволяет рационально использовать пространство. Металлическая дверь защищает содержимое, а строгий чёрный цвет смотрится современно и стильно. Конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг — можно спокойно размещать тяжёлое оборудование, не беспокоясь о надёжности. Компактные размеры и настенное размещение делают шкаф отличным выбором для помещений с ограниченным пространством.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота
9U
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — надёжное решение для организации сетевого оборудования в офисе или серверной. При ширине 600 мм и полезной глубине 600 мм он легко вмещает даже габаритные устройства, а высота 9U позволяет рационально использовать пространство. Металлическая дверь защищает содержимое, а строгий чёрный цвет смотрится современно и стильно. Конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг — можно спокойно размещать тяжёлое оборудование, не беспокоясь о надёжности. Компактные размеры и настенное размещение делают шкаф отличным выбором для помещений с ограниченным пространством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005 - по цене 12570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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