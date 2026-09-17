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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005

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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 150 руб. 
Начислим 280 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005
15 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.8х0.1
Вес, кг.
22

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005

Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.350-9005 – это современное и функциональное решение для организации сетевого и серверного оборудования. Его настенное размещение позволяет экономить пространство в серверных комнатах, офисах или технических помещениях, обеспечивая при этом удобный доступ к оборудованию. Благодаря продуманной конструкции и надежным материалам этот шкаф идеально подходит для хранения и защиты активного и пассивного сетевого оборудования, коммутаторов, маршрутизаторов и других устройств. Высота шкафа составляет 18U, что позволяет разместить значительное количество оборудования в компактном формате. Ширина 600 мм и глубина 350 мм делают его удобным для установки в ограниченном пространстве, а полезная глубина 300 мм обеспечивает достаточное место для размещения кабелей и вентиляции. Монтажный профиль 19" соответствует стандартам индустрии, что гарантирует совместимость с большинством серверных стоек и телекоммуникационного оборудования. Передняя дверца шкафа изготовлена из прочного стекла, которое не только придает ему стильный и современный вид, но и позволяет визуально контролировать состояние оборудования без необходимости открывания. Черный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, будь то офисное помещение или специализированная серверная комната. Надежный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, что особенно важно при хранении критически важного оборудования. Шкаф поставляется в разобранном виде, что упрощает транспортировку и дает возможность легко провести его через узкие дверные проемы или лестничные пролеты. Максимальная нагрузка в 85 кг позволяет размещать внушительное количество оборудования без риска перегрузить конструкцию. Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Этот шкаф отлично подходит для предприятий, офисов и дата-центров, где важно поддерживать порядок в коммуникациях и обеспечивать безопасность оборудования. Его компактные размеры и настенное крепление позволяют использовать его даже в условиях ограниченного пространства, а прозрачная дверца из стекла добавляет эстетичности и функциональности.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.350-9005 – это современное и функциональное решение для организации сетевого и серверного оборудования. Его настенное размещение позволяет экономить пространство в серверных комнатах, офисах или технических помещениях, обеспечивая при этом удобный доступ к оборудованию. Благодаря продуманной конструкции и надежным материалам этот шкаф идеально подходит для хранения и защиты активного и пассивного сетевого оборудования, коммутаторов, маршрутизаторов и других устройств. Высота шкафа составляет 18U, что позволяет разместить значительное количество оборудования в компактном формате. Ширина 600 мм и глубина 350 мм делают его удобным для установки в ограниченном пространстве, а полезная глубина 300 мм обеспечивает достаточное место для размещения кабелей и вентиляции. Монтажный профиль 19" соответствует стандартам индустрии, что гарантирует совместимость с большинством серверных стоек и телекоммуникационного оборудования. Передняя дверца шкафа изготовлена из прочного стекла, которое не только придает ему стильный и современный вид, но и позволяет визуально контролировать состояние оборудования без необходимости открывания. Черный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, будь то офисное помещение или специализированная серверная комната. Надежный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, что особенно важно при хранении критически важного оборудования. Шкаф поставляется в разобранном виде, что упрощает транспортировку и дает возможность легко провести его через узкие дверные проемы или лестничные пролеты. Максимальная нагрузка в 85 кг позволяет размещать внушительное количество оборудования без риска перегрузить конструкцию. Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Этот шкаф отлично подходит для предприятий, офисов и дата-центров, где важно поддерживать порядок в коммуникациях и обеспечивать безопасность оборудования. Его компактные размеры и настенное крепление позволяют использовать его даже в условиях ограниченного пространства, а прозрачная дверца из стекла добавляет эстетичности и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005 - по цене 15150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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