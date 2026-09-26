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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005

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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
75
Высота
18U
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741225
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
18U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
71х65х23
Вес, кг.
25.1

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит рациональное использование пространства и надёжность. Конструкция с полезной глубиной 470 мм позволяет аккуратно разместить оборудование, а выдерживаемая нагрузка до 75 кг обеспечивает уверенность даже при размещении тяжёлой техники. Высота 18U делает шкаф вместительным, но при этом компактным для настенного монтажа. Стеклянная дверь не только придаёт современный вид, но и позволяет быстро оценить состояние сервера или сетевого оборудования без лишних открытий. Классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер офиса или серверной комнаты.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
18U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит рациональное использование пространства и надёжность. Конструкция с полезной глубиной 470 мм позволяет аккуратно разместить оборудование, а выдерживаемая нагрузка до 75 кг обеспечивает уверенность даже при размещении тяжёлой техники. Высота 18U делает шкаф вместительным, но при этом компактным для настенного монтажа. Стеклянная дверь не только придаёт современный вид, но и позволяет быстро оценить состояние сервера или сетевого оборудования без лишних открытий. Классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер офиса или серверной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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