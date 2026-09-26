Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500-9005
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит рациональное использование пространства и надёжность. Конструкция с полезной глубиной 470 мм позволяет аккуратно разместить оборудование, а выдерживаемая нагрузка до 75 кг обеспечивает уверенность даже при размещении тяжёлой техники. Высота 18U делает шкаф вместительным, но при этом компактным для настенного монтажа. Стеклянная дверь не только придаёт современный вид, но и позволяет быстро оценить состояние сервера или сетевого оборудования без лишних открытий. Классический чёрный цвет отлично впишется в любой интерьер офиса или серверной комнаты.
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