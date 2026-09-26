Top.Mail.Ru
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741224
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
70х64х22
Вес, кг.
26.9

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 15U — это функциональное решение для организации сетевого оборудования. Компактная глубина 520 мм и ширина 600 мм делают его удобным для монтажа даже в ограниченном пространстве офиса или серверной. Металлическая дверь надёжно защищает содержимое, а максимальная нагрузка 75 кг позволяет разместить внутри всю необходимую аппаратуру без опасений за прочность конструкции. Универсальный серый цвет органично впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 15U — это функциональное решение для организации сетевого оборудования. Компактная глубина 520 мм и ширина 600 мм делают его удобным для монтажа даже в ограниченном пространстве офиса или серверной. Металлическая дверь надёжно защищает содержимое, а максимальная нагрузка 75 кг позволяет разместить внутри всю необходимую аппаратуру без опасений за прочность конструкции. Универсальный серый цвет органично впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...