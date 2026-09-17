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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350

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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741222
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350
13 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
78х77х13
Вес, кг.
22

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — идеальное решение для оборудования небольшого офиса или серверной. Благодаря глубине 350 мм и полезной глубине 300 мм он отлично подойдет для размещения техники и кабелей, не занимая много места на стене. При ширине 600 мм и высоте 746 мм внутри достаточно пространства, чтобы аккуратно и удобно организовать оборудование. Металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого. Максимальная нагрузка в 50 кг — отличный показатель для компактных устройств: все необходимое оборудование будет размещено безопасно и надежно. Элегантный черный цвет помогает шкафу выглядеть стильно в современном интерьере.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — идеальное решение для оборудования небольшого офиса или серверной. Благодаря глубине 350 мм и полезной глубине 300 мм он отлично подойдет для размещения техники и кабелей, не занимая много места на стене. При ширине 600 мм и высоте 746 мм внутри достаточно пространства, чтобы аккуратно и удобно организовать оборудование. Металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого. Максимальная нагрузка в 50 кг — отличный показатель для компактных устройств: все необходимое оборудование будет размещено безопасно и надежно. Элегантный черный цвет помогает шкафу выглядеть стильно в современном интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350 - по цене 13760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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