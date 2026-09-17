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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500

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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741220
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500
13 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х60х22
Вес, кг.
24

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500

Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.500 благодаря вместительному внутреннему пространству и специальным направляющим вертикального типа обеспечит простую и удобную установку различного телекоммуникационного оборудования. Отличительной особенностью данной модели является лаконичный дизайн со скошенными передними гранями, что делает изделие менее травмоопасным. Благодаря дверце с закаленным стеклом вы легко сможете наблюдать за состоянием работы оборудования, а надежный замок поможет предотвратить несанкционированный доступ к содержимому. Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.500 отличается надежной конструкцией из высококачественного металла, способной выдерживать нагрузку вплоть до 50 кг. Данная модель предназначена для использования внутри помещений и отличается простотой установки на различные плоские поверхности.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
608
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.500 благодаря вместительному внутреннему пространству и специальным направляющим вертикального типа обеспечит простую и удобную установку различного телекоммуникационного оборудования. Отличительной особенностью данной модели является лаконичный дизайн со скошенными передними гранями, что делает изделие менее травмоопасным. Благодаря дверце с закаленным стеклом вы легко сможете наблюдать за состоянием работы оборудования, а надежный замок поможет предотвратить несанкционированный доступ к содержимому. Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.500 отличается надежной конструкцией из высококачественного металла, способной выдерживать нагрузку вплоть до 50 кг. Данная модель предназначена для использования внутри помещений и отличается простотой установки на различные плоские поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500 - по цене 13760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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