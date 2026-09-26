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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650.1-9005

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741216
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Размеры в упаковке, см
77х67х24
Вес, кг.
30

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650.1-9005

Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650.1-9005

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Описание
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650.1-9005
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650.1-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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