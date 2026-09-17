Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 110 руб.
В наличии
Код товара: 741215
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 110 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х67х22
Вес, кг.
31.1
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1
Настенный шкаф ЦМО - ШРН-М, 15U, высота-745мм, глубина-650 мм, ширина-600 мм, металлическая дверь, съемные стенки, max-50кг, полезная глубина-581мм, цвет серый, ШРН-М-15.650.1
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
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Страна производитель
Беларусь
Настенный шкаф ЦМО - ШРН-М, 15U, высота-745мм, глубина-650 мм, ширина-600 мм, металлическая дверь, съемные стенки, max-50кг, полезная глубина-581мм, цвет серый, ШРН-М-15.650.1
Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - по цене 21110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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