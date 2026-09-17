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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1

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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 110 руб. 
Начислим 368 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741215
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1
21 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х67х22
Вес, кг.
31.1

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1

Настенный шкаф ЦМО - ШРН-М, 15U, высота-745мм, глубина-650 мм, ширина-600 мм, металлическая дверь, съемные стенки, max-50кг, полезная глубина-581мм, цвет серый, ШРН-М-15.650.1

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный шкаф ЦМО - ШРН-М, 15U, высота-745мм, глубина-650 мм, ширина-600 мм, металлическая дверь, съемные стенки, max-50кг, полезная глубина-581мм, цвет серый, ШРН-М-15.650.1
Самовывоз
Доставка
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Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - по цене 21110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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