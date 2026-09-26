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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005

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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741214
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х67х22
Вес, кг.
31

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005

ШРН-М-15.650-9005 — хороший выбор, если вам нужно разместить 19-дюймовое оборудование в месте, где важен удобный и частый доступ к нему (например, в офисе, на небольшом узле связи или в системе видеонаблюдения), но при этом есть ограничения по пространству для монтажа неразборной конструкции

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
658
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
ШРН-М-15.650-9005 — хороший выбор, если вам нужно разместить 19-дюймовое оборудование в месте, где важен удобный и частый доступ к нему (например, в офисе, на небольшом узле связи или в системе видеонаблюдения), но при этом есть ограничения по пространству для монтажа неразборной конструкции
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло черный ШРН-М-15.650-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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