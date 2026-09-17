Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 010 руб.
В наличии
Код товара: 741213
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 010 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х70х23
Вес, кг.
38.7
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650
ЦМО ШРН-М-15.650 Телекоммуникационный 19" шкаф ЦМО ШРН-Э-15.650 представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Соответствует ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1 °C… +45 °C; климатическое исполнение, IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
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Страна производитель
Китай
ЦМО ШРН-М-15.650 Телекоммуникационный 19" шкаф ЦМО ШРН-Э-15.650 представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Соответствует ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1 °C… +45 °C; климатическое исполнение, IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.
Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - по цене 24010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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