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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650

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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 010 руб. 
Начислим 412 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650
24 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х70х23
Вес, кг.
38.7

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650

ЦМО ШРН-М-15.650 Телекоммуникационный 19" шкаф ЦМО ШРН-Э-15.650 представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Соответствует ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1 °C… +45 °C; климатическое исполнение, IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-М-15.650 Телекоммуникационный 19" шкаф ЦМО ШРН-Э-15.650 представляет собой сборно-разборную конструкцию высокой жесткости (за счет элементов крепления). Соответствует ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), О4.2 по ГОСТ 15150 (+1 °C… +45 °C; климатическое исполнение, IP20). Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, двери с ударопрочным тонированным в массе стеклом. Укомплектован двумя направляющими. Максимально допустимая суммарная нагрузка составляет 50 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650 - по цене 24010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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