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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500

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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 340 руб. 
Начислим 387 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741212
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500
22 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х63х22
Вес, кг.
28

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500

Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500 - по цене 22340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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