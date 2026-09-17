Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация черный ШРН-9.650.1-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741210
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
658
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
68х63х52
Вес, кг.
23
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация черный ШРН-9.650.1-9005
Компактный телекоммуникационный шкаф ЦМО для настенного размещения поможет аккуратно организовать оборудование, даже при ограниченном пространстве. Благодаря полезной глубине 600 мм внутри легко разместить необходимую аппаратуру, а прочная металлическая дверь обеспечивает надёжную защиту. Высота 9U (479 мм) идеально подходит для небольших серверных проектов или офисных задач, при этом шкаф поражает вместительностью: выдерживает нагрузку до 200 кг. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а ширина 599 мм и глубина 658 мм делают модель универсальным решением для систем хранения и распределения техники.
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Бренд
ЦМО
Длина
658
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
479
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Беларусь
Компактный телекоммуникационный шкаф ЦМО для настенного размещения поможет аккуратно организовать оборудование, даже при ограниченном пространстве. Благодаря полезной глубине 600 мм внутри легко разместить необходимую аппаратуру, а прочная металлическая дверь обеспечивает надёжную защиту. Высота 9U (479 мм) идеально подходит для небольших серверных проектов или офисных задач, при этом шкаф поражает вместительностью: выдерживает нагрузку до 200 кг. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а ширина 599 мм и глубина 658 мм делают модель универсальным решением для систем хранения и распределения техники.
Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм перфорация черный ШРН-9.650.1-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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