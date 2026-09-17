Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500.1
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб.
В наличии
Код товара: 741208
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 700 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
450
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х56х52
Вес, кг.
20
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500.1
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он хорошо подойдёт для небольших узлов связи, офисов, домашних сетей или систем видеонаблюдения, где важно компактное настенное решение
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
450
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Страна производитель
Беларусь
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он хорошо подойдёт для небольших узлов связи, офисов, домашних сетей или систем видеонаблюдения, где важно компактное настенное решение
Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация серый ШРН-9.500.1 - по цене 14700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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