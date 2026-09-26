Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10
Шкаф серии ШРН-8.255 10" предназначен для размещения активного и пассивного оборудования стандарта 10". Небольшие размеры позволяют эффективно использовать шкаф для организации малых центров коммутации. Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию. Удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Съемные боковые панели фиксируются точечными замками. При монтаже возможен доступ к оборудованию с трех сторон. Комплектуется дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируются точечным замком. В крышу шкафа предусмотрена установка вентилятора. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Кабельные вводы расположены в верхней и нижней частях шкафа. Задняя стенка имеет дополнительный кабельный ввод и четыре отверстия для крепления шкафа к стене.
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