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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500

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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб. 
Начислим 277 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500
14 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х55х39
Вес, кг.
18.5

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное решение для размещения оборудования в офисе или серверной. Благодаря высоте 6U и полезной глубине 470 мм вы сможете удобно разместить сетевые устройства и организовать кабели даже при ограниченном пространстве. Настенное размещение позволяет освободить ценные квадратные метры на полу, а продуманная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Вместительный и прочный: выдерживает нагрузку до 200 кг, так что не подведёт даже в серьёзных задачах. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Ширина 599 мм и общая глубина 529 мм делают шкаф универсальным выбором для большинства проектов.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное решение для размещения оборудования в офисе или серверной. Благодаря высоте 6U и полезной глубине 470 мм вы сможете удобно разместить сетевые устройства и организовать кабели даже при ограниченном пространстве. Настенное размещение позволяет освободить ценные квадратные метры на полу, а продуманная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Вместительный и прочный: выдерживает нагрузку до 200 кг, так что не подведёт даже в серьёзных задачах. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Ширина 599 мм и общая глубина 529 мм делают шкаф универсальным выбором для большинства проектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500 - по цене 14880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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