Top.Mail.Ru
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 
Начислим 262 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005
13 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
359
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
65х62х40
Вес, кг.
18

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надежное решение для организации сетевого оборудования. Благодаря высоте 12U и глубине 359 мм он позволит удобно разместить всю необходимую аппаратуру, при этом не займет много места в помещении. Полезная глубина 300 мм оптимальна для большинства стандартных устройств. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку 200 кг — можно устанавливать даже тяжелое оборудование без опасений за прочность конструкции. Прочная металлическая дверь защитит содержимое от случайных воздействий. Черный цвет придаёт строгий вид, вписываясь в любой интерьер. Настенный монтаж — удобный способ сэкономить рабочее пространство и держать сеть под контролем.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
359
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надежное решение для организации сетевого оборудования. Благодаря высоте 12U и глубине 359 мм он позволит удобно разместить всю необходимую аппаратуру, при этом не займет много места в помещении. Полезная глубина 300 мм оптимальна для большинства стандартных устройств. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку 200 кг — можно устанавливать даже тяжелое оборудование без опасений за прочность конструкции. Прочная металлическая дверь защитит содержимое от случайных воздействий. Черный цвет придаёт строгий вид, вписываясь в любой интерьер. Настенный монтаж — удобный способ сэкономить рабочее пространство и держать сеть под контролем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005 - по цене 13990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...