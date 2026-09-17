Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб.
В наличии
Код товара: 741200
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 990 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
359
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
65х62х40
Вес, кг.
18
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надежное решение для организации сетевого оборудования. Благодаря высоте 12U и глубине 359 мм он позволит удобно разместить всю необходимую аппаратуру, при этом не займет много места в помещении. Полезная глубина 300 мм оптимальна для большинства стандартных устройств. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку 200 кг — можно устанавливать даже тяжелое оборудование без опасений за прочность конструкции. Прочная металлическая дверь защитит содержимое от случайных воздействий. Черный цвет придаёт строгий вид, вписываясь в любой интерьер. Настенный монтаж — удобный способ сэкономить рабочее пространство и держать сеть под контролем.
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Бренд
ЦМО
Длина
359
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надежное решение для организации сетевого оборудования. Благодаря высоте 12U и глубине 359 мм он позволит удобно разместить всю необходимую аппаратуру, при этом не займет много места в помещении. Полезная глубина 300 мм оптимальна для большинства стандартных устройств. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку 200 кг — можно устанавливать даже тяжелое оборудование без опасений за прочность конструкции. Прочная металлическая дверь защитит содержимое от случайных воздействий. Черный цвет придаёт строгий вид, вписываясь в любой интерьер. Настенный монтаж — удобный способ сэкономить рабочее пространство и держать сеть под контролем.
Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005 - по цене 13990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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