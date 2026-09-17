Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм перфорация серый ШТК-Э-48.6.6-44АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 020 руб.
В наличии
Код товара: 741196
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
55 020 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2254
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
515
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.25х0.8х0.6
Вес, кг.
131
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм перфорация серый ШТК-Э-48.6.6-44АА
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для серьезных задач: его внушительная высота 2254 мм (48U) и ширина 600 мм позволяют разместить даже крупное оборудование, а полезная глубина 515 мм обеспечивает удобство монтажа. Прочное решение — максимальная нагрузка 710 кг, можно не бояться за надежность. Перфорированная дверь заботится о вентиляции, что особенно важно при работе с большим количеством устройств. Лаконичный серый цвет делает этот шкаф универсальным для любого интерьера серверной или технической комнаты.
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Бренд
ЦМО
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2254
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
515
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Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для серьезных задач: его внушительная высота 2254 мм (48U) и ширина 600 мм позволяют разместить даже крупное оборудование, а полезная глубина 515 мм обеспечивает удобство монтажа. Прочное решение — максимальная нагрузка 710 кг, можно не бояться за надежность. Перфорированная дверь заботится о вентиляции, что особенно важно при работе с большим количеством устройств. Лаконичный серый цвет делает этот шкаф универсальным для любого интерьера серверной или технической комнаты.
Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 600мм перфорация серый ШТК-Э-48.6.6-44АА - по цене 55020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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