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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741193
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.25х1х0.82
Вес, кг.
110

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования в организованном пространстве. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1000 мм обеспечивают значительный внутренний объём, а полезная глубина 915 мм позволяет удобно размещать совместимое оборудование. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 710 кг. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид, а перфорированная дверь дополняет его функциональное исполнение. Высота шкафа — 1987 мм.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
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Страна производитель
Китай
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования в организованном пространстве. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1000 мм обеспечивают значительный внутренний объём, а полезная глубина 915 мм позволяет удобно размещать совместимое оборудование. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 710 кг. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид, а перфорированная дверь дополняет его функциональное исполнение. Высота шкафа — 1987 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.8.10-44АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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