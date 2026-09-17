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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 440 руб. 
Начислим 1144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА
71 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
798
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.02х1.05х0.28
Вес, кг.
114

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА

ЦМО ШТК-Э-42.8.10-13АА Шкаф телекоммуникационный изготовлен из листовой стали, соответствует типоразмеру 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), УХЛ 4.2 по ГОСТ 19150 (допустима эксплуатация в помещении при температуре +5 °C… +40 °C, влажности до 80 % при 25 °C). В составе сборно-разборной конструкции две сборные рамы, крыша с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, основание с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, две боковые стенки с усиленными точечными замками, задняя перенавешиваемая цельнометаллическая дверь, передняя перенавешиваемая стальная дверь с ударопрочным стеклом. Две двери и легкосъемные боковые стенки обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Монтаж — напольный, на входящие в комплект винтовые опоры, компенсирующие неровности поверхности для установки. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, монтажные профили оцинкованы. Габариты шкафа — 798?1000?1987 мм, вес — 114 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
798
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШТК-Э-42.8.10-13АА Шкаф телекоммуникационный изготовлен из листовой стали, соответствует типоразмеру 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), УХЛ 4.2 по ГОСТ 19150 (допустима эксплуатация в помещении при температуре +5 °C… +40 °C, влажности до 80 % при 25 °C). В составе сборно-разборной конструкции две сборные рамы, крыша с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, основание с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, две боковые стенки с усиленными точечными замками, задняя перенавешиваемая цельнометаллическая дверь, передняя перенавешиваемая стальная дверь с ударопрочным стеклом. Две двери и легкосъемные боковые стенки обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Монтаж — напольный, на входящие в комплект винтовые опоры, компенсирующие неровности поверхности для установки. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, монтажные профили оцинкованы. Габариты шкафа — 798?1000?1987 мм, вес — 114 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА - по цене 71440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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