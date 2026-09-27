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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб. 
Начислим 822 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА
51 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
515
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.64х0.3
Вес, кг.
77

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — впечатляюще вместительный и прочный помощник для организации сетевого оборудования. Высота 42U при габаритах почти 2 метра ввысь и 598 мм в ширину позволяет удобно разместить множество устройств на одной площадке. Напольное исполнение делает установку максимально стабильной, а максимально допустимая нагрузка в 710 кг гарантирует надёжность даже при размещении тяжёлой техники. Полезная глубина 515 мм оптимальна для современных серверов и коммутационного оборудования. Элегантная стеклянная дверь не просто подчёркивает стиль, но и позволяет видеть всё содержимое без открытия шкафа. Сдержанный серый цвет выгодно впишется в любой офис или серверную.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
515
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — впечатляюще вместительный и прочный помощник для организации сетевого оборудования. Высота 42U при габаритах почти 2 метра ввысь и 598 мм в ширину позволяет удобно разместить множество устройств на одной площадке. Напольное исполнение делает установку максимально стабильной, а максимально допустимая нагрузка в 710 кг гарантирует надёжность даже при размещении тяжёлой техники. Полезная глубина 515 мм оптимальна для современных серверов и коммутационного оборудования. Элегантная стеклянная дверь не просто подчёркивает стиль, но и позволяет видеть всё содержимое без открытия шкафа. Сдержанный серый цвет выгодно впишется в любой офис или серверную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - этот товар вы можете купить по цене 51330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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