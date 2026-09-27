Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005
Представляем вашему вниманию надёжный и вместительный шкаф для телекоммуникационного и серверного оборудования ЦМО ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005. Это профессиональное напольное решение, созданное для организации, защиты и эффективного охлаждения критически важной аппаратуры в серверных комнатах и центрах обработки данных. Конструкция шкафа обладает выдающейся грузоподъёмностью до семисот десяти килограммов, что гарантирует безопасное размещение даже самого тяжёлого и плотного комплекса устройств. Внутреннее пространство организовано с максимальной пользой: полезная глубина составляет девятьсот пятнадцать миллиметров при общей глубине корпуса в тысячу миллиметров, а высота в сорок два стандартных монтажных юнита предоставляет неограниченные возможности для компоновки. Ширина шкафа в шестьсот миллиметров является оптимальной для удобного доступа и прокладки кабелей. Вся внутренняя рама выполнена из стандартного монтажного профиля с резьбой, что обеспечивает универсальность и надёжность крепления любого оборудования. Особое внимание уделено эффективному тепловому режиму. Обе дверцы шкафа — и передняя, и задняя — изготовлены из прочного металла и имеют перфорацию по всей площади. Это решение обеспечивает естественную конвекцию и беспрепятственный приток воздуха, что является ключевым фактором для стабильной работы аппаратуры. При этом степень защиты корпуса соответствует стандарту IP20, оберегая содержимое от попадания крупных частиц и обеспечивая базовую безопасность. Для полного контроля доступа шкаф оснащён надёжной замковой системой. Его классический чёрный цвет органично впишется в любое техническое помещение. Мы понимаем важность логистики, поэтому шкаф поставляется в разобранном виде, что существенно упрощает его транспортировку и занос в помещение, а процесс сборки интуитивно понятен и не отнимет много времени.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005