Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА
Представляем вашему вниманию надежный и функциональный серверный шкаф ЦМО ШТК-Э-42.6.10-44АА, созданный для организации современного IT-оборудования в строгом соответствии с высочайшими стандартами индустрии. Этот напольный шкаф станет идеальным решением для вашего дата-центра, серверной комнаты или любого другого помещения, где требуется безопасное размещение и эффективное охлаждение критически важной аппаратуры. Его продуманная конструкция и надежные компоненты обеспечивают долговечность, простоту монтажа и бесперебойную работу вашего оборудования. Модель обладает внушительной высотой в 42 стандартных юнита (U), что предоставляет огромное пространство для размещения даже самого крупного и сложного комплекса серверов, коммутаторов, панелей и систем хранения данных. При своей солидной высоте шкаф отличается компактным footprint благодаря ширине всего 600 мм и глубине 1000 мм, что позволяет оптимально использовать доступную площадь помещения. Полезная глубина монтажного пространства составляет 915 мм, что с комфортом accommodates самое глубокое оборудование, включая блейд-чейссисы и устройства с кабель-менеджментом. Передняя дверь выполнена из прочного стального листа с перфорацией по всей площади. Это элегантное и практичное решение выполняет две ключевые функции: обеспечивает эффективный приток воздуха для пассивного охлаждения компонентов и предоставляет легкий визуальный доступ к лицевым панелям оборудования для оперативного мониторинга индикаторов. Дверь оснащена надежным врезным замком с ключом, гарантирующим защиту ваших инвестиций от несанкционированного доступа и физического вмешательства. Степень защиты корпуса IP20 обеспечивает базовую защиту от прикосновений пальцами и попадания крупных твердых частиц. Конструкция шкафа базируется на универсальных монтажных профилях с резьбовыми отверстиями стандарта 19 дюймов, что делает его совместимым с абсолютно всем спектром серверного и телекоммуникационного оборудования. Для удобства транспортировки и проноса в стандартные дверные проемы шкаф поставляется в разобранном виде. Процесс сборки интуитивно понятен и не требует специального инструмента, что значительно экономит время и ресурсы на этапе внедрения. Собранная конструкция отличается исключительной жесткостью и устойчивостью.
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