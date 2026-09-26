Гарантия качества
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741188
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Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.12-48АА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для размещения оборудования в профессиональных сетевых и серверных решениях. Увеличенная глубина 1130 мм и полезная глубина 890 мм позволяют с лёгкостью разместить даже самое габаритное оборудование. Высота 2215 мм (15U) и ширина 600 мм — оптимальное сочетание для вместительности и компактности в серверных залах. Прочная конструкция выдерживает максимальную нагрузку до 1350 кг, что выгодно выделяет шкаф среди аналогов. Перфорированная дверь обеспечивает естественную вентиляцию для поддержания стабильной работы устройств. Классический чёрный цвет гармонично впишется в любой деловой интерьер.
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для размещения оборудования в профессиональных сетевых и серверных решениях. Увеличенная глубина 1130 мм и полезная глубина 890 мм позволяют с лёгкостью разместить даже самое габаритное оборудование. Высота 2215 мм (15U) и ширина 600 мм — оптимальное сочетание для вместительности и компактности в серверных залах. Прочная конструкция выдерживает максимальную нагрузку до 1350 кг, что выгодно выделяет шкаф среди аналогов. Перфорированная дверь обеспечивает естественную вентиляцию для поддержания стабильной работы устройств. Классический чёрный цвет гармонично впишется в любой деловой интерьер.
Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.12-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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