Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.12-44АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741187
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1130
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
890
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.44х1.25х0.64
Вес, кг.
150
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.12-44АА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 48U — выбор для серьёзных задач. Вместительный, его глубина 1130 мм и ширина 600 мм позволяют легко организовать размещение большого количества оборудования, а полезная глубина 890 мм обеспечивает удобство монтажа длинных устройств. Перфорированная дверь улучшает вентиляцию — техника будет работать надёжно даже при интенсивной нагрузке. Прочная конструкция рассчитана на максимальную нагрузку 1350 кг, так что можно не беспокоиться о надёжности. Классический чёрный цвет органично впишется в любой современный серверный зал или офис.
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Бренд
ЦМО
Длина
1130
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
890
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Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 48U — выбор для серьёзных задач. Вместительный, его глубина 1130 мм и ширина 600 мм позволяют легко организовать размещение большого количества оборудования, а полезная глубина 890 мм обеспечивает удобство монтажа длинных устройств. Перфорированная дверь улучшает вентиляцию — техника будет работать надёжно даже при интенсивной нагрузке. Прочная конструкция рассчитана на максимальную нагрузку 1350 кг, так что можно не беспокоиться о надёжности. Классический чёрный цвет органично впишется в любой современный серверный зал или офис.
Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.12-44АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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