Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 780 руб.
В наличии
Код товара: 741186
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
123 780 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
930
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.43х1.07х0.61
Вес, кг.
165
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для серьёзных задач и крупных проектов: вместительная высота 48U (2215 мм) позволяет организовать значительное количество оборудования. Ширина 600 мм и глубина 930 мм обеспечивают удобство монтажа даже самых габаритных устройств. Прочная металлическая дверь отлично защищает содержимое, а чёрный цвет придаёт всему пространству профессиональный строгий вид. Максимальная нагрузка 1350 кг говорит о готовности выдерживать тяжёлую технику – этот шкаф легко справится с серьёзной нагрузкой в серверной или центре обработки данных.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
ЦМО
Длина
930
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для серьёзных задач и крупных проектов: вместительная высота 48U (2215 мм) позволяет организовать значительное количество оборудования. Ширина 600 мм и глубина 930 мм обеспечивают удобство монтажа даже самых габаритных устройств. Прочная металлическая дверь отлично защищает содержимое, а чёрный цвет придаёт всему пространству профессиональный строгий вид. Максимальная нагрузка 1350 кг говорит о готовности выдерживать тяжёлую технику – этот шкаф легко справится с серьёзной нагрузкой в серверной или центре обработки данных.
Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005 - по цене 123780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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