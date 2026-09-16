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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 6
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 7
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 6
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 7
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 000 руб. 
Начислим 1920 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005
120 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.43х1.1х0.63
Вес, кг.
130

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005

ЦМО ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 Сборно-разборный напольный серверный шкаф высотой 48 U, шириной 600 мм, глубиной 930 мм, полезной (между закрытыми дверьми) глубиной 690 мм состоит из каркаса, крыши, двух боковых стенок и двух перфорированных дверей универсальной навести с углом открывания 180°. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Две сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость конструкции. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола, и транспортировочными роликами для перемещения пустого шкафа. Листовые детали покрыты полимерной предварительно фосфатированной порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?2215 мм, вес — 153 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 Сборно-разборный напольный серверный шкаф высотой 48 U, шириной 600 мм, глубиной 930 мм, полезной (между закрытыми дверьми) глубиной 690 мм состоит из каркаса, крыши, двух боковых стенок и двух перфорированных дверей универсальной навести с углом открывания 180°. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Две сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость конструкции. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола, и транспортировочными роликами для перемещения пустого шкафа. Листовые детали покрыты полимерной предварительно фосфатированной порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?2215 мм, вес — 153 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 - по цене 120000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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