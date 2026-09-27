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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 630 руб. 
Начислим 2155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005
134 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Размеры в упаковке, м
2х1х1
Вес, кг.
170

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005

Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Описание
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.12-48АА-9005 – стоимость товара 134630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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