Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005
ЦМО ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 Серверный шкаф высотой 42 U, шириной 600 мм, глубиной 1130 мм, полезной глубиной 890 мм изготовлен из листовой стали толщиной до 2 мм, выполнен в черном (RAL 9005) цветовом решении, типоразмере 19" по по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), климатическом исполнении О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, двух боковых стенок, перфорированными двустворчатой задней и передней дверьми. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали окрашены предварительно фосфатированной полимерной порошковой краской с эффектом шагрени. Размер шкафа — 600?1130?1950 мм, вес — 174 кг.
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