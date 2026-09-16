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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 6
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 6
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 550 руб. 
Начислим 1945 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005
121 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1130
Полезная глубина (мм)
890
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.25х1.26х0.61
Вес, кг.
150

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005

ЦМО ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 Серверный шкаф высотой 42 U, шириной 600 мм, глубиной 1130 мм, полезной глубиной 890 мм изготовлен из листовой стали толщиной до 2 мм, выполнен в черном (RAL 9005) цветовом решении, типоразмере 19" по по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), климатическом исполнении О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, двух боковых стенок, перфорированными двустворчатой задней и передней дверьми. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали окрашены предварительно фосфатированной полимерной порошковой краской с эффектом шагрени. Размер шкафа — 600?1130?1950 мм, вес — 174 кг.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1130
Полезная глубина (мм)
890
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 Серверный шкаф высотой 42 U, шириной 600 мм, глубиной 1130 мм, полезной глубиной 890 мм изготовлен из листовой стали толщиной до 2 мм, выполнен в черном (RAL 9005) цветовом решении, типоразмере 19" по по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), климатическом исполнении О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, двух боковых стенок, перфорированными двустворчатой задней и передней дверьми. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола. Листовые детали окрашены предварительно фосфатированной полимерной порошковой краской с эффектом шагрени. Размер шкафа — 600?1130?1950 мм, вес — 174 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-48АА-9005 - по цене 121550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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