Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741179
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.07х0.99х0.62
Вес, кг.
148
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, габариты 1950 ? 600 ? 930 мм и полезная глубина 690 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа для различных телекоммуникационных систем. Модель выдерживает нагрузку до 1350 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого оборудования. Перфорированная дверь обеспечивает удобный доступ к содержимому, а классический чёрный цвет органично вписывается в технические помещения.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, габариты 1950 ? 600 ? 930 мм и полезная глубина 690 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа для различных телекоммуникационных систем. Модель выдерживает нагрузку до 1350 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого оборудования. Перфорированная дверь обеспечивает удобный доступ к содержимому, а классический чёрный цвет органично вписывается в технические помещения.
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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