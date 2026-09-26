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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741178
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.14х1.1х0.63
Вес, кг.
140

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для тех, кому нужна мощная и вместительная система хранения оборудования. С внушительной высотой в 1950 мм и шириной 600 мм он легко вмещает всё необходимое, а глубина 1000 мм подходит даже для габаритной техники. Напольное размещение делает шкаф устойчивым, разрешённая нагрузка до 1350 кг позволяет не беспокоиться о тяжёлом оснащении. Прочная металлическая дверь повышает безопасность. Классический чёрный цвет придаёт строгий и современный вид, который впишется в любое техническое помещение. Высота 42U — оптимальный вариант для крупных проектов и профессиональных задач.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для тех, кому нужна мощная и вместительная система хранения оборудования. С внушительной высотой в 1950 мм и шириной 600 мм он легко вмещает всё необходимое, а глубина 1000 мм подходит даже для габаритной техники. Напольное размещение делает шкаф устойчивым, разрешённая нагрузка до 1350 кг позволяет не беспокоиться о тяжёлом оснащении. Прочная металлическая дверь повышает безопасность. Классический чёрный цвет придаёт строгий и современный вид, который впишется в любое техническое помещение. Высота 42U — оптимальный вариант для крупных проектов и профессиональных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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