Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741178
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.14х1.1х0.63
Вес, кг.
140
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для тех, кому нужна мощная и вместительная система хранения оборудования. С внушительной высотой в 1950 мм и шириной 600 мм он легко вмещает всё необходимое, а глубина 1000 мм подходит даже для габаритной техники. Напольное размещение делает шкаф устойчивым, разрешённая нагрузка до 1350 кг позволяет не беспокоиться о тяжёлом оснащении. Прочная металлическая дверь повышает безопасность. Классический чёрный цвет придаёт строгий и современный вид, который впишется в любое техническое помещение. Высота 42U — оптимальный вариант для крупных проектов и профессиональных задач.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для тех, кому нужна мощная и вместительная система хранения оборудования. С внушительной высотой в 1950 мм и шириной 600 мм он легко вмещает всё необходимое, а глубина 1000 мм подходит даже для габаритной техники. Напольное размещение делает шкаф устойчивым, разрешённая нагрузка до 1350 кг позволяет не беспокоиться о тяжёлом оснащении. Прочная металлическая дверь повышает безопасность. Классический чёрный цвет придаёт строгий и современный вид, который впишется в любое техническое помещение. Высота 42U — оптимальный вариант для крупных проектов и профессиональных задач.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-44АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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