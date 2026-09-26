Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 6
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 7
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 8
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 9
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 6
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 7
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 8
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 9
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.23х0.93х0.56
Вес, кг.
135.27

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 800 ? 800 мм обеспечивают большой внутренний объём, а полезная глубина 655 мм позволяет организовать установку соответствующих устройств. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 1200 кг. Стеклянная дверь добавляет практичности, а сдержанный серый цвет гармонично вписывается в техническое помещение.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 800 ? 800 мм обеспечивают большой внутренний объём, а полезная глубина 655 мм позволяет организовать установку соответствующих устройств. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 1200 кг. Стеклянная дверь добавляет практичности, а сдержанный серый цвет гармонично вписывается в техническое помещение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...