Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741177
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.23х0.93х0.56
Вес, кг.
135.27
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 800 ? 800 мм обеспечивают большой внутренний объём, а полезная глубина 655 мм позволяет организовать установку соответствующих устройств. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 1200 кг. Стеклянная дверь добавляет практичности, а сдержанный серый цвет гармонично вписывается в техническое помещение.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
800
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
655
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 800 ? 800 мм обеспечивают большой внутренний объём, а полезная глубина 655 мм позволяет организовать установку соответствующих устройств. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 1200 кг. Стеклянная дверь добавляет практичности, а сдержанный серый цвет гармонично вписывается в техническое помещение.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм стекло серый ШТК-М-48.8.8-1ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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