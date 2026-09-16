Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1010
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 180 руб.
В наличии
Код товара: 741176
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
70 180 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1200
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
48U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.4х1.24х0.83
Вес, кг.
194
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — выбор для тех, кто ценит простор и надёжность. Высота 2250 мм (48U) и ширина 800 мм позволяют разместить даже самое габаритное оборудование, а полезная глубина 855 мм даёт свободу монтажа для крупных устройств. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а максимальная нагрузка в 1010 кг позволит без опаски разместить всю необходимую технику. Прочная перфорированная дверь обеспечивает вентиляцию, защищая оборудование от перегрева. Лаконичный серый цвет впишет шкаф ЦМО в любой современный интерьер серверной, а глубина 1200 мм открывает дополнительные возможности для организации внутреннего пространства.
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Бренд
ЦМО
Длина
1200
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
48U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — выбор для тех, кто ценит простор и надёжность. Высота 2250 мм (48U) и ширина 800 мм позволяют разместить даже самое габаритное оборудование, а полезная глубина 855 мм даёт свободу монтажа для крупных устройств. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а максимальная нагрузка в 1010 кг позволит без опаски разместить всю необходимую технику. Прочная перфорированная дверь обеспечивает вентиляцию, защищая оборудование от перегрева. Лаконичный серый цвет впишет шкаф ЦМО в любой современный интерьер серверной, а глубина 1200 мм открывает дополнительные возможности для организации внутреннего пространства.
Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА - по цене 70180 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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