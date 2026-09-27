Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-48АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 420 руб.
В наличии
Код товара: 741175
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
63 420 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.25х1.09х0.5
Вес, кг.
143
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-48АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U и полезная глубина 600 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а максимальная нагрузка до 200 кг подходит для установки тяжёлого комплекта оборудования. Металлическая дверь подчёркивает практичность конструкции, серый цвет легко вписывается в технические помещения и серверные зоны.
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Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U и полезная глубина 600 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а максимальная нагрузка до 200 кг подходит для установки тяжёлого комплекта оборудования. Металлическая дверь подчёркивает практичность конструкции, серый цвет легко вписывается в технические помещения и серверные зоны.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-48АА - стоимость товара 63420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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