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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 930 руб. 
Начислим 1471 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005
91 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
1020
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.73х0.58
Вес, кг.
130

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО в чёрном цвете — вместительное решение для размещения оборудования высотой 42U. Перфорированная дверь поддерживает практичность конструкции, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Надёжный формат для организованного размещения техники в серверной или техническом помещении.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
1020
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО в чёрном цвете — вместительное решение для размещения оборудования высотой 42U. Перфорированная дверь поддерживает практичность конструкции, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Надёжный формат для организованного размещения техники в серверной или техническом помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.8.10-88АА-9005 - по цене 91930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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