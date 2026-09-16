Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм перфорация серый ШТК-М-48.6.8-44АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм перфорация серый ШТК-М-48.6.8-44АА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм перфорация серый ШТК-М-48.6.8-44АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 810 руб. 
Начислим 1309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм перфорация серый ШТК-М-48.6.8-44АА
81 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.25х0.75х0.5
Вес, кг.
123

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм перфорация серый ШТК-М-48.6.8-44АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U — вместительное напольное решение для размещения телекоммуникационного оборудования. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для организации крупной и тяжёлой системы. Серая расцветка выглядит сдержанно и универсально, а перфорированная дверь добавляет практичности конструкции. Шкаф ЦМО сочетает значительную вместимость и высокую допустимую нагрузку, помогая удобно организовать оборудование в телекоммуникационной инфраструктуре.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм перфорация серый ШТК-М-48.6.8-44АА




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U — вместительное напольное решение для размещения телекоммуникационного оборудования. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для организации крупной и тяжёлой системы. Серая расцветка выглядит сдержанно и универсально, а перфорированная дверь добавляет практичности конструкции. Шкаф ЦМО сочетает значительную вместимость и высокую допустимую нагрузку, помогая удобно организовать оборудование в телекоммуникационной инфраструктуре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 800мм перфорация серый ШТК-М-48.6.8-44АА - по цене 81810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...