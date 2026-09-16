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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 830 руб. 
Начислим 1550 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005
96 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1250
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
1050
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х1.12х0.52
Вес, кг.
145

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и полезная глубина 1050 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а габариты 2315 ? 600 ? 1250 мм обеспечивают значительный внутренний объём. Максимальная нагрузка до 1200 кг делает шкаф подходящим для установки большого количества оборудования. Перфорированная дверь добавляет конструкции практичности, а строгий чёрный цвет гармонично вписывается в техническую инфраструктуру.яда

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1250
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
1050
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и полезная глубина 1050 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а габариты 2315 ? 600 ? 1250 мм обеспечивают значительный внутренний объём. Максимальная нагрузка до 1200 кг делает шкаф подходящим для установки большого количества оборудования. Перфорированная дверь добавляет конструкции практичности, а строгий чёрный цвет гармонично вписывается в техническую инфраструктуру.яда
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация черный ШТК-М-48.6.12-48АА-9005 - по цене 96830 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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