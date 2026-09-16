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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА

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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741170
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1250
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.11х0.52х0.5
Вес, кг.
145

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО для напольного размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 600 ? 1250 мм обеспечивают вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной инфраструктуры. Серый шкаф рассчитан на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для размещения большого объёма оборудования. Практичное решение для систем, где важны вместительность, устойчивое напольное размещение и высокая несущая способность.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1250
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО для напольного размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 600 ? 1250 мм обеспечивают вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной инфраструктуры. Серый шкаф рассчитан на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для размещения большого объёма оборудования. Практичное решение для систем, где важны вместительность, устойчивое напольное размещение и высокая несущая способность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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