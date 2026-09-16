Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 040 руб.
В наличии
Код товара: 741169
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
91 040 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2310
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.22х0.9х0.5
Вес, кг.
120
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2310?600?1000 мм позволяют организовать пространство под крупную систему, а максимальная нагрузка до 710 кг обеспечивает уверенную установку тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид. Перфорированная дверь способствует свободному прохождению воздуха и делает конструкцию удобной для размещения телекоммуникационного оборудования. Надёжный шкаф ЦМО для масштабных задач и аккуратной организации рабочего пространства.
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Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2310
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2310?600?1000 мм позволяют организовать пространство под крупную систему, а максимальная нагрузка до 710 кг обеспечивает уверенную установку тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид. Перфорированная дверь способствует свободному прохождению воздуха и делает конструкцию удобной для размещения телекоммуникационного оборудования. Надёжный шкаф ЦМО для масштабных задач и аккуратной организации рабочего пространства.
Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - по цене 91040 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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