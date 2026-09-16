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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА

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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 040 руб. 
Начислим 1457 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741168
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА
91 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1050
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
850
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.92х0.5
Вес, кг.
135

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 48U — вместительное решение для размещения оборудования в организованной стойке. При габаритах 2315 ? 600 ? 1050 мм и полезной глубине 850 мм он подходит для установки крупной системы с большим количеством компонентов. Перфорированная дверь придаёт конструкции практичность, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет размещать тяжёлое оборудование. Серый цвет выглядит сдержанно и уместно в технических помещениях. ЦМО — телекоммуникационный шкаф для масштабных задач, где важны вместительность, напольное размещение и высокая допустимая нагрузка.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1050
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
850
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 48U — вместительное решение для размещения оборудования в организованной стойке. При габаритах 2315 ? 600 ? 1050 мм и полезной глубине 850 мм он подходит для установки крупной системы с большим количеством компонентов. Перфорированная дверь придаёт конструкции практичность, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет размещать тяжёлое оборудование. Серый цвет выглядит сдержанно и уместно в технических помещениях. ЦМО — телекоммуникационный шкаф для масштабных задач, где важны вместительность, напольное размещение и высокая допустимая нагрузка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА - по цене 91040 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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