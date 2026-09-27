Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 070 руб.
В наличии
Код товара: 741165
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95 070 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
630
Ширина (мм)
810
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.5х0.48
Вес, кг.
120
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Формат 42U позволяет организовать значительный объём техники, а ширина 810 мм обеспечивает удобное пространство для монтажа и аккуратного размещения компонентов. Перфорированная дверь способствует свободной циркуляции воздуха внутри шкафа. Конструкция выдерживает нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Серый цвет выглядит сдержанно и органично вписывается в технические помещения.
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Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
630
Ширина (мм)
810
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Формат 42U позволяет организовать значительный объём техники, а ширина 810 мм обеспечивает удобное пространство для монтажа и аккуратного размещения компонентов. Перфорированная дверь способствует свободной циркуляции воздуха внутри шкафа. Конструкция выдерживает нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Серый цвет выглядит сдержанно и органично вписывается в технические помещения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 95070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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