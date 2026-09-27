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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 070 руб. 
Начислим 1522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА
95 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
630
Ширина (мм)
810
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.5х0.48
Вес, кг.
120

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Формат 42U позволяет организовать значительный объём техники, а ширина 810 мм обеспечивает удобное пространство для монтажа и аккуратного размещения компонентов. Перфорированная дверь способствует свободной циркуляции воздуха внутри шкафа. Конструкция выдерживает нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Серый цвет выглядит сдержанно и органично вписывается в технические помещения.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
630
Ширина (мм)
810
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Формат 42U позволяет организовать значительный объём техники, а ширина 810 мм обеспечивает удобное пространство для монтажа и аккуратного размещения компонентов. Перфорированная дверь способствует свободной циркуляции воздуха внутри шкафа. Конструкция выдерживает нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Серый цвет выглядит сдержанно и органично вписывается в технические помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-44АА - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 95070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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