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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 810 руб. 
Начислим 1725 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА
107 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1225
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.95х0.98х0.54
Вес, кг.
175

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1225 мм обеспечивают просторное внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Серый цвет придаёт конструкции сдержанный универсальный вид. Перфорированная дверь подчёркивает функциональное назначение шкафа и делает его практичным выбором для организации телекоммуникационного оборудования. Высота шкафа — 2020 мм, ширина — 800 мм, глубина — 1225 мм.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1225
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1225 мм обеспечивают просторное внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Серый цвет придаёт конструкции сдержанный универсальный вид. Перфорированная дверь подчёркивает функциональное назначение шкафа и делает его практичным выбором для организации телекоммуникационного оборудования. Высота шкафа — 2020 мм, ширина — 800 мм, глубина — 1225 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - по цене 107810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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