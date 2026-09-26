Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741161
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
880
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
420
Ширина (мм)
960
Полезная глубина (мм)
880
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.01х0.62х0.42
Вес, кг.
149.6
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО в чёрном цвете — вместительное напольное решение для размещения оборудования. При ширине 960 мм, глубине 880 мм и полезной глубине 880 мм он обеспечивает достаточно пространства для организации техники, а максимальная нагрузка до 100 кг позволяет устанавливать тяжёлое оборудование. Стеклянная дверь помогает быстро видеть содержимое шкафа, не открывая его. Высота 420 мм делает конструкцию удобной для размещения в подходящей зоне без лишнего объёма по вертикали. Надёжный шкаф ЦМО сочетает практичные габариты, устойчивость к нагрузке и аккуратный внешний вид.
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Бренд
ЦМО
Длина
880
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
420
Ширина (мм)
960
Полезная глубина (мм)
880
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО в чёрном цвете — вместительное напольное решение для размещения оборудования. При ширине 960 мм, глубине 880 мм и полезной глубине 880 мм он обеспечивает достаточно пространства для организации техники, а максимальная нагрузка до 100 кг позволяет устанавливать тяжёлое оборудование. Стеклянная дверь помогает быстро видеть содержимое шкафа, не открывая его. Высота 420 мм делает конструкцию удобной для размещения в подходящей зоне без лишнего объёма по вертикали. Надёжный шкаф ЦМО сочетает практичные габариты, устойчивость к нагрузке и аккуратный внешний вид.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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