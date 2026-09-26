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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
100
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741161
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
880
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
420
Ширина (мм)
960
Полезная глубина (мм)
880
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.01х0.62х0.42
Вес, кг.
149.6

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО в чёрном цвете — вместительное напольное решение для размещения оборудования. При ширине 960 мм, глубине 880 мм и полезной глубине 880 мм он обеспечивает достаточно пространства для организации техники, а максимальная нагрузка до 100 кг позволяет устанавливать тяжёлое оборудование. Стеклянная дверь помогает быстро видеть содержимое шкафа, не открывая его. Высота 420 мм делает конструкцию удобной для размещения в подходящей зоне без лишнего объёма по вертикали. Надёжный шкаф ЦМО сочетает практичные габариты, устойчивость к нагрузке и аккуратный внешний вид.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
880
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
420
Ширина (мм)
960
Полезная глубина (мм)
880
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО в чёрном цвете — вместительное напольное решение для размещения оборудования. При ширине 960 мм, глубине 880 мм и полезной глубине 880 мм он обеспечивает достаточно пространства для организации техники, а максимальная нагрузка до 100 кг позволяет устанавливать тяжёлое оборудование. Стеклянная дверь помогает быстро видеть содержимое шкафа, не открывая его. Высота 420 мм делает конструкцию удобной для размещения в подходящей зоне без лишнего объёма по вертикали. Надёжный шкаф ЦМО сочетает практичные габариты, устойчивость к нагрузке и аккуратный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло черный ШТК-М-42.8.10-1ААА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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