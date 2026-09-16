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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 110 руб. 
Начислим 1298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА
81 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.97х1.01х0.46
Вес, кг.
175

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1000 мм обеспечивают значительное внутреннее пространство, а полезная глубина 855 мм позволяет рационально использовать шкаф для установки оборудования соответствующего формата. Максимальная нагрузка до 550 кг делает модель подходящей для размещения тяжёлой телекоммуникационной инфраструктуры. Стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого, а серый цвет придаёт шкафу сдержанный универсальный вид. Высота 2030 мм позволяет вместить большое количество оборудования в одном корпусе.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1000 мм обеспечивают значительное внутреннее пространство, а полезная глубина 855 мм позволяет рационально использовать шкаф для установки оборудования соответствующего формата. Максимальная нагрузка до 550 кг делает модель подходящей для размещения тяжёлой телекоммуникационной инфраструктуры. Стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого, а серый цвет придаёт шкафу сдержанный универсальный вид. Высота 2030 мм позволяет вместить большое количество оборудования в одном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - по цене 81110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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