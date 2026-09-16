Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 110 руб.
В наличии
Код товара: 741160
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Загружаем...
81 110 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.97х1.01х0.46
Вес, кг.
175
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1000 мм обеспечивают значительное внутреннее пространство, а полезная глубина 855 мм позволяет рационально использовать шкаф для установки оборудования соответствующего формата. Максимальная нагрузка до 550 кг делает модель подходящей для размещения тяжёлой телекоммуникационной инфраструктуры. Стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого, а серый цвет придаёт шкафу сдержанный универсальный вид. Высота 2030 мм позволяет вместить большое количество оборудования в одном корпусе.
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Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1000 мм обеспечивают значительное внутреннее пространство, а полезная глубина 855 мм позволяет рационально использовать шкаф для установки оборудования соответствующего формата. Максимальная нагрузка до 550 кг делает модель подходящей для размещения тяжёлой телекоммуникационной инфраструктуры. Стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого, а серый цвет придаёт шкафу сдержанный универсальный вид. Высота 2030 мм позволяет вместить большое количество оборудования в одном корпусе.
Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-М-42.8.10-1ААА - по цене 81110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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