Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 900 руб.
В наличии
Код товара: 741157
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
501
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х61х51
Вес, кг.
23.2
Описание товара Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Напольная конструкция высотой 9U с шириной и глубиной 600 мм подходит для оснащения телекоммуникационных систем, а максимальная нагрузка до 60 кг позволяет разместить необходимое оборудование. Серая расцветка выглядит сдержанно и универсально, а металлическая дверь подчёркивает функциональность шкафа. Высота 501 мм делает модель компактной для напольного размещения, сохраняя полезное внутреннее пространство.
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Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
501
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Напольная конструкция высотой 9U с шириной и глубиной 600 мм подходит для оснащения телекоммуникационных систем, а максимальная нагрузка до 60 кг позволяет разместить необходимое оборудование. Серая расцветка выглядит сдержанно и универсально, а металлическая дверь подчёркивает функциональность шкафа. Высота 501 мм делает модель компактной для напольного размещения, сохраняя полезное внутреннее пространство.
Купить Шкаф напольный Cabeus 9U 600мм перфорация серый SH-05F-9U60/60 - по цене 17900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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