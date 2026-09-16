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Полка Cabeus перфорированная 700мм 45кг серый RA-J018-FC-700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Cabeus перфорированная 700мм 45кг серый RA-J018-FC-700

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Полка Cabeus перфорированная 700мм 45кг серый RA-J018-FC-700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741156
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка Cabeus перфорированная 700мм 45кг серый RA-J018-FC-700
2 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
71х47х5
Вес, кг.
2.94

Описание товара Полка Cabeus перфорированная 700мм 45кг серый RA-J018-FC-700

Полка Cabeus для телекоммуникационного шкафа — практичное решение для организации оборудования внутри помещения. Серый цвет выглядит нейтрально и легко вписывается в телекоммуникационную инфраструктуру, а конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённым компонентам. Подходит для внутреннего размещения в телекоммуникационном шкафу.

Отзывы о товаре Полка Cabeus перфорированная 700мм 45кг серый RA-J018-FC-700




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
0
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Полка Cabeus для телекоммуникационного шкафа — практичное решение для организации оборудования внутри помещения. Серый цвет выглядит нейтрально и легко вписывается в телекоммуникационную инфраструктуру, а конструкция без двери обеспечивает открытый доступ к размещённым компонентам. Подходит для внутреннего размещения в телекоммуникационном шкафу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Полка Cabeus перфорированная 700мм 45кг серый RA-J018-FC-700 - по цене 2670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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