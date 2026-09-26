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Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK

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Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK - фото 1
Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
30
Высота
42U
  • Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK - фото 1
  • Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741153
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
550
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х50х9
Вес, кг.
10.5

Описание товара Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Настенная конструкция шириной 550 мм и глубиной 450 мм помогает рационально использовать пространство, а высота 42U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для телекоммуникационного оснащения. Металлическая дверь защищает содержимое шкафа, а максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимое оборудование в пределах допустимого веса. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую обстановку.

Отзывы о товаре Шкаф настенный Cabeus 4U 450мм глухая черный WSC-05D-4U55/45M-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
450
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
550
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для организованного размещения оборудования. Настенная конструкция шириной 550 мм и глубиной 450 мм помогает рационально использовать пространство, а высота 42U обеспечивает вместительное внутреннее пространство для телекоммуникационного оснащения. Металлическая дверь защищает содержимое шкафа, а максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимое оборудование в пределах допустимого веса. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую обстановку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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