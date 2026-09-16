Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
30
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб.
В наличии
Код товара: 741152
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Загружаем...
7 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
6U
Высота (мм)
320
Ширина (мм)
550
Глубина (мм)
450
Полезная глубина (мм)
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х35х33
Вес, кг.
11
Описание товара Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для настенного размещения оборудования. При высоте 6U, размерах 320 ? 550 ? 450 мм и полезной глубине 390 мм он эффективно использует пространство, сохраняя вместительность для оборудования глубиной до 390 мм. Максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимые устройства без перегрузки конструкции. Серая расцветка придаёт шкафу аккуратный нейтральный вид, а стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого без необходимости открывать шкаф. Подходит для организации телекоммуникационного оборудования в помещениях, где важно рационально использовать свободное пространство.
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Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
30
Высота
6U
Высота (мм)
320
Ширина (мм)
550
Глубина (мм)
450
Полезная глубина (мм)
390
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для настенного размещения оборудования. При высоте 6U, размерах 320 ? 550 ? 450 мм и полезной глубине 390 мм он эффективно использует пространство, сохраняя вместительность для оборудования глубиной до 390 мм. Максимальная нагрузка до 30 кг позволяет размещать необходимые устройства без перегрузки конструкции. Серая расцветка придаёт шкафу аккуратный нейтральный вид, а стеклянная дверь обеспечивает визуальный контроль содержимого без необходимости открывать шкаф. Подходит для организации телекоммуникационного оборудования в помещениях, где важно рационально использовать свободное пространство.
Купить Шкаф настенный Cabeus 6U 450мм глухая серый WSC-05D-6U55/45 - по цене 7150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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