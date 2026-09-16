Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK
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Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 820 руб.
В наличии
Код товара: 741150
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
320
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота (мм)
47
Ширина (мм)
425
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
50х35х5
Вес, кг.
5.4
Описание товара Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. Настенная конструкция глубиной 320 мм, шириной 425 мм и высотой 47 мм не займёт много места. Чёрный цвет придаёт изделию строгий универсальный вид, а металлическая дверь обеспечивает закрытое размещение содержимого. Практичный выбор для организации телекоммуникационного пространства.
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Бренд
Cabeus
Длина
320
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота (мм)
47
Ширина (мм)
425
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное решение для аккуратного размещения оборудования. Настенная конструкция глубиной 320 мм, шириной 425 мм и высотой 47 мм не займёт много места. Чёрный цвет придаёт изделию строгий универсальный вид, а металлическая дверь обеспечивает закрытое размещение содержимого. Практичный выбор для организации телекоммуникационного пространства.
Купить Вентиляторный модуль Cabeus 1U 320мм 4xFAN черный JG03T-BK - по цене 14820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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