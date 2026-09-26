Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741125
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х19х6
Вес, г.
690
Описание товара Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC
Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC
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Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS PRO Q870I-C-CSM, LGA1851, Q870, 2*DDR5, 2*SATA, 1*M.2, 3*USB 3.2, 2*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, 2*DP+HDMI, mATX; 90MB1MPP-M0EAYC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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