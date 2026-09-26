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Материнская плата ASUS B860M MAX GAMING AX, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, DP, mATX; 90MB1JZ0-M0EAY0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS B860M MAX GAMING AX, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, DP, mATX; 90MB1JZ0-M0EAY0

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741109
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.33

Описание товара Материнская плата ASUS B860M MAX GAMING AX, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, DP, mATX; 90MB1JZ0-M0EAY0

Материнская плата ASUS B860M MAX GAMING AX, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, DP, mATX; 90MB1JZ0-M0EAY0

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS B860M MAX GAMING AX, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, DP, mATX; 90MB1JZ0-M0EAY0




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS B860M MAX GAMING AX, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, DP, mATX; 90MB1JZ0-M0EAY0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS B860M MAX GAMING AX, LGA1851, B860, 4*DDR5, 4*SATA, 3*M.2, 4*USB 3.2, 4*USB 2.0, Type-C, 2*PCIx16, DP, mATX; 90MB1JZ0-M0EAY0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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